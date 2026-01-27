Массовое ДТП парализовало трассу на Москву
Массовая авария с участием более 10 транспортных средств произошла на трассе М7 в Нижегородской области. Информацию о происшествии распространил Telegram-канал SHOT.
Инцидент случился из-за сильного снегопада, который начался ночью и ухудшил видимость и состояние дорожного полотна. На скользкой трассе в районе города Гороховец сначала несколько автомобилей, включая большегрузы, потеряли управление и выехали из своих полос.
Последующие машины не смогли избежать столкновения с ними, что привело к цепной реакции. Авария полностью перекрыла движение в направлении Москвы. Сейчас на этом участке образовалась пробка протяжённостью примерно пять километров. Сотрудники экстренных служб уже работают на месте.
Ранее сообщалось, что на МЖД ввели в эксплуатацию машину для очистки путей от снега.
Читайте также: