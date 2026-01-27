На складах в Подмосковье провели рейды по мигрантам

27 января 2026, 17:44

Фото: Istock/blinow61

Полиция и Росгвардия Московской области провели масштабную проверку на складских объектах в Домодедово. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», рейд состоялся в микрорайоне Белые Столбы.