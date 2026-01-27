На складах в Подмосковье провели рейды по мигрантам
Полиция и Росгвардия Московской области провели масштабную проверку на складских объектах в Домодедово. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», рейд состоялся в микрорайоне Белые Столбы.
В ходе мероприятия сотрудники правоохранительных органов проверили документы у работников. В результате они выявили 21 иностранного гражданина из стран Средней Азии с нарушениями.
По утверждению ведомства, восемь мигрантов осуществляли трудовую деятельность вне правового поля миграционного законодательства. Ещё 13 человек находились на территории России, нарушая установленный режим пребывания.
Суд рассмотрел материалы дела и назначил каждому из нарушителей штраф в размере пяти тысяч рублей. После этого миграционные службы начнут процедуру принудительного выдворения иностранцев за пределы Российской Федерации.
