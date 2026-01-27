Сиделка ограбила российского пенсионера на полмиллиона рублей
В Ленинградской области пенсионер потерял крупную сумму денег. По информации ГУ МВД региона, это произошло из-за действий его 44-летней сиделки.
76-летний житель Кудрово передал женщине свою банковскую карту. Он доверил ей покупать продукты и необходимые товары в период с 4 декабря 2025 года по 4 января 2026 года. Однако сиделка вскоре перестала приходить. Пенсионер проверил банковский счёт и обнаружил пропажу более 500 тысяч рублей.
26 января мужчина обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о краже. Они задержали 44-летнюю жительницу Гатчины. Суд избрал для подозреваемой меру пресечения — подписку о невыезде.
