Сиделка ограбила российского пенсионера на полмиллиона рублей

В Ленинградской области сиделка похитила более полумиллиона рублей у пенсионера
Фото: Istock/Chinnapong

В Ленинградской области пенсионер потерял крупную сумму денег. По информации ГУ МВД региона, это произошло из-за действий его 44-летней сиделки.



76-летний житель Кудрово передал женщине свою банковскую карту. Он доверил ей покупать продукты и необходимые товары в период с 4 декабря 2025 года по 4 января 2026 года. Однако сиделка вскоре перестала приходить. Пенсионер проверил банковский счёт и обнаружил пропажу более 500 тысяч рублей.

26 января мужчина обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о краже. Они задержали 44-летнюю жительницу Гатчины. Суд избрал для подозреваемой меру пресечения — подписку о невыезде.

Ольга Щелокова

