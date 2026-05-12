Маленькие брат и сестра выпали из окна третьего этажа в Усолье-Сибирском
Шестилетний мальчик и его четырехлетняя сестра выпали из окна третьего этажа в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Об это сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Дети залезли на подоконник, облокотились на москитную сетку и упали вниз. В момент происшествия они находились в квартире одни — мать была на работе, а отец пошел в магазин.
Информация об инциденте поступила в полицию накануне. Обоих пострадавших госпитализировали. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
В ведомстве отметили, что с начала 2026 года это уже четвертый случай падения детей из окон в регионе. За весь 2025 год зафиксировали 23 подобных происшествия, два из них — со смертельным исходом.
Городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценит исполнение законодательства о защите прав детей, семейном благополучии и профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
