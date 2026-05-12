Семь человек застряли во льдах на реке Лена в Якутии
В Олекминском районе Якутии семь человек оказались заблокированы во льдах на реке Лена. Об этом сообщили в республиканской службе спасения.
Инцидент произошёл между устьем реки Намана и селом Хоринцы. По данным спасателей, 12 мая в 05:20 по местному времени поступила просьба о помощи. Выяснилось, что три моторные лодки с семью людьми на борту застряли во льдах.
Кроме того, в службе спасения рассказали об еще четырех людях, застрявших на острове Харыялах. Для их эвакуации из города Ленска направят вертолет МЧС.
Ранее группа туристов подала сигнал бедствия у подножья горы на Сахалине. У одной из участниц похода резко ухудшилось самочувствие.
