Змеи нападают на людей в Липецкой области
В Липецкой области зафиксировали два случая обращения к медикам после укусов змей. Об этом пишет портал GOROD48.
В местную больницу скорой помощи поступили мужчина, пострадавший во время прогулки, и женщина, которую укусили на пляже. Обоим пациентам оказали необходимую медицинскую помощь.
Специалисты напоминают, что в регионе обитает четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Для человека опасность представляет только последняя. Рептилии нападают лишь в целях самообороны.
Яд гадюки нарушает свертываемость крови. Сразу после укуса возникает отек, который быстро увеличивается. Пострадавшие жалуются на слабость, головокружение, тошноту, возможны обмороки. Жителей призывают быть внимательными и соблюдать осторожность.
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