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Женщину укусила гадюка на даче, ее спасли московские медики

Фото: istockphoto/bruev

Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского успешно вылечили пациентку, пострадавшую от укуса гадюки на дачном участке. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.



По информации ведомства, инцидент произошел за городом, где змея напала на женщину. Сразу после укуса у пострадавшей развился выраженный отек, а в области поражения появились точечные геморрагии.

В стационаре пациентке провели комплексное лечение: инфузионную терапию для детоксикации организма, коррекцию нарушений свертывающей системы крови, а также назначили курс физиотерапевтических процедур. Медицинская помощь оказала положительный эффект — уже через пять дней госпитализации отек значительно спал, а гематомы практически рассосались.

На момент выписки самочувствие женщины оценивалось как удовлетворительное. Врачи дали ей подробные рекомендации по восстановлению и дальнейшему мониторингу лабораторных показателей.

Никита Кротов

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