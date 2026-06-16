Женщину укусила гадюка на даче, ее спасли московские медики
Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского успешно вылечили пациентку, пострадавшую от укуса гадюки на дачном участке. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.
По информации ведомства, инцидент произошел за городом, где змея напала на женщину. Сразу после укуса у пострадавшей развился выраженный отек, а в области поражения появились точечные геморрагии.
В стационаре пациентке провели комплексное лечение: инфузионную терапию для детоксикации организма, коррекцию нарушений свертывающей системы крови, а также назначили курс физиотерапевтических процедур. Медицинская помощь оказала положительный эффект — уже через пять дней госпитализации отек значительно спал, а гематомы практически рассосались.
На момент выписки самочувствие женщины оценивалось как удовлетворительное. Врачи дали ей подробные рекомендации по восстановлению и дальнейшему мониторингу лабораторных показателей.
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