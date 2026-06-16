Женщину укусила гадюка на даче, ее спасли московские медики

16 июня 2026, 13:40

Фото: istockphoto/bruev

Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского успешно вылечили пациентку, пострадавшую от укуса гадюки на дачном участке. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.