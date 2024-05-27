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Маленький мальчик захлебнулся в пруду на глазах у матери

В Петербурге четырехлетний мальчик захлебнулся в пруду на глазах у матери
27 мая 2024, 09:55
Фото: iStock/Spivak222

Фото: iStock/Spivak222

В Санкт-Петербурге четырёхлетний мальчик упал в водоём и захлебнулся. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».


Сообщается, что все произошло в садовом некоммерческом товариществе «Озерное». Ребенок гулял с мамой. Она отвела его к пожарному водоему. В какой-то момент девушка потеряла его из вида, а спустя несколько минут обнаружила его в воде. С мужем они отнесли ребёнка на станцию скорой помощи, но спасти его не получилось. Возбуждено два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности.

Ранее сообщалось, что мужчина намеренно переехал свою супругу машиной после ссоры в Подмосковье. Молодые люди заехали перекусить в придорожное кафе на трассе М1. На парковке у них произошла ссора. В результате 37-летний мужчина сел за руль автомобиля и со злости проехался по гражданской супруге. Медики зафиксировали у неё переломы рёбер, таза и ног, черепно-мозговую травму и сильный ушиб лёгкого.

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#ребёнок
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#мужчина
#медики
#люди
Муж намеренно переехал жену автомобилем после ссоры в Подмосковье
SHOT: Муж намеренно переехал жену автомобилем после ссоры в Подмосковье
27 мая 2024, 10:04

Фото: iStock/igoriss

Мужчина намеренно переехал свою супругу машиной после ссоры в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что молодые люди заехали перекусить в придорожное кафе на трассе М1. На парковке рядом у супругов произошла сильная ссора.

В результате 37-летний мужчина сел за руль автомобиля и со злости проехался по гражданской супруге. Женщину госпитализировали. Медики зафиксировали у неё переломы рёбер, таза и ног, черепно-мозговую травму и сильный ушиб лёгкого.

Семейная пара воспитывает детей-двойняшек. В настоящее время мужчина задержан. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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#убийство
#уголовное кафе
#больницы
#мужчина
#медики
#автомобиль
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Живодёры подожгли собачий приют в Уфе, двое животных погибли
27 мая 2024, 09:35

Фото: iStock/GiovanniIaione

Неизвестные совершили поджог собачьего приюта в Уфе, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, пламя в приюте разгорелось вечером 26 мая.

В огне могло погибнуть гораздо больше животных, но, к счастью, мимо приюта проходил мужчина, который бросился к хвостатым на помощь. Он вскрыл ворота, а затем начал выпускать собак из вольеров.

При пожаре погибли две собаки, ещё двоих хозяева приюта до сих пор не могут найти.

Прибывшие на место пожарные заявили, что пламя разгорелось в результате поджога. Пострадавшие полагают, что пожар могли устроить соседи, которые были недовольны, что собачий приют расположен рядом с их домами.

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#приют
#собаки
#пожар
#смерть
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Бывшего жителя Чукотки приговорили к 7 годам лишения свободы за фейки о ВС РФ
27 мая 2024, 09:08

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Бывшего жителя Анадыря заочно приговорили к 7 годам лишения свободы за фейки о ВС РФ, об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Чукотскому автономному округу.
«Следствием и судом установлено, что с декабря 2022 года по март 2023 года осужденный, являясь гражданином РФ и находясь на территории иностранного государства, на своей персональной странице в социальной сети публично распространил публикации, которые содержали заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил РФ», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчину заочно приговорили к семи годам лишения свободы. Ему также будет запрещено создавать и администрировать онлайн-ресурсы на протяжение четырёх лет.

Уточняется, что сейчас обвиняемый находится за переделами Российской Федерации и объявлен в межгосударственный розыск. Наказание начнёт действовать с момента его задержания.

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#фейки
#суд
#вс рф
#чукотка
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Резонансное дело о махинациях в судах прекратят из-за срока давности
«Ъ»: дело о хищении ₽500 млн в судебной системе прекратят из-за срока давности
27 мая 2024, 08:52

Фото: iStock/blinow61

Громкое уголовное дело о махинациях в судебной системе Москвы и Подмосковья прекратят из-за истечения срока давности. Об этом информирует «Коммерсантъ».
На протяжении четырех лет расследование дела не могли завершить. Доказательства обвинения не были найдены и представлены суду.

Материалы дела о хищении 500 миллионов рублей поступили в Калининский районный суд Тверской области в феврале 2020 года. Однако заседания регулярно переносились, причиной послужили болезни подсудимых и адвокатов.

Уточняется, что за указанный период времени двоих фигурантов освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности дела. У остальных фигурантов срок истечет в конце текущего года.

Напомним, организатором преступной схемы стала учредительница фирмы «Рабикон К» Ираида Ландаренко. В 2004 году она вместе с главами судебных управлений в Москве и Подмосковье разработала схему кражи средств из бюджета.

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#подмосковье
#суд
#скр
#предприятия
#расследование
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#деньги
#кража
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Французский дипломат скончался на Шри-Ланке при невыясненных обстоятельствах
Посла Франции в Шри-Ланке Жана-Франсуа Пакте обнаружили мёртвым
27 мая 2024, 08:20

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Посла Франции на Шри-Ланке Жана-Франсуа Пакте обнаружили мёртвым в его официальной резиденции, об этом сообщает издание The Daily Mirror.
«Посол Франции на Шри-Ланке Жан-Франсуа Пакте скончался сегодня, как подозревается, от остановки сердца в своей официальной резиденции», — указал автор статьи.

Пакте ушёл из жизни в возрасте 53 лет. Все обстоятельства его смерти расследуют местные правоохранительные органы, будет проведена аутопсия.

19 мая стало известно о смерти посла Гондураса в России Хуана Рамона Эльвира Сальгадо. Труп мужчины обнаружили в его столичной квартире в Замоскворецком районе Москвы. Предположительно, дипломат скончался из-за заболевания печени.

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#франция
#шри-ланка
#посол
#смерть
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Поставщику систем безопасности грозит семь лет тюрьмы
«Ъ»: прокуратура запросила семь лет колонии для поставщика систем безопасности
27 мая 2024, 07:40

Фото: iStock/Zolnierek

Столичная прокуратура требует семь лет колонии для владельца юридической фирмы и компании-поставщика систем безопасности Александра Гошина за мошенничество. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Бизнесмена обвиняют в попытке хищения двух зданий спортивного комплекса в Москве. Кроме того, следствие считает, что Гошин похитил у уроженца Чечни Тимура Халидова, проходящего потерпевшим по эпизоду с комплексом, 20 тысяч долларов.

По данным следствия, ущерб от действий Гошина составил 362 млн руб. Прокурор считает необходимым назначить бизнесмену наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии общего режима. При этом защита настаивает на полном оправдании обвиняемого.

Дело рассматривает Головинский столичный суд.

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Мужчина вспорол живот своей беременной жене серпом после ссоры из-за пола ребенка
27 мая 2024, 02:09

Фото: iStock/gorodenkoff

Мужчина, который напал на свою жену и вспорол ей живот серпом во время скандала, связанного с полом ребенка, приговорен к пожизненному заключению в Индии, сообщает News9Live.
Панн Лал и Анита из горда Бадаюн, Уттар-Прадеш, за 22 года супружеской жизни обзавелись пятью дочерьми. Мужчина хотел сына и обвинил свою жену в том, что она еще не родила мальчика. Это приводило к постоянным ссорам. В 2020 году Анита снова забеременела. Муж был уверен, что она снова родит девочку. Он угрожал ее семье, что, если ребенок не родится, он разведется и женится на другой. В сентябре того же года вновь произошел скандал. На этот раз Лал не ограничился угрозами. Он схватил Аниту и вспорол ей живот серпом, чтобы убедиться, что жена «беременна мальчиком».

Несмотря на серьезные повреждения желудка, кишечника и репродуктивных органов, женщине удалось сбежать из дома, где ее увидел брат, который работал в магазине по соседству. Заметив родственников своей жены, Лал быстро убежал. Брат отвез Аниту в больницу. Врачу удалось спасти ее, но ребенок не уцелел. Оказалось, что женщина была беременна именно мальчиком.

Лал был немедленно взят под стражу. В суде мужчина заявил, что Анита «поранилась сама» и написала против него ложные обвинения из-за имущественного спора с ее братьями. Суд отклонил эти заявление, приговорив Лала к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина из штата Карнатака расправился с 16-летней невестой, когда ему запретили на ней жениться. Церемония венчания была прервана представителями власти и комиссии по защите прав детей, которые узнали, что невесте меньше 18 лет.

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#индия
#суд
#ребёнок
#беременность
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В СК заинтересовались дракой со стрельбой с участием бывших бойцов ЧВК «Вагнер»
Глава СК Бастрыкин требует отчет о драке вагнеровцев со стрельбой в Челябинске
27 мая 2024, 00:41

Фото: сайт Кремля

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчета о ходе расследования уголовного дела по факту драки со стрельбой в Челябинской области, передает пресс-службе ведомства в Telegram.
В деле говорилось, что между двумя компаниями в Челябинске возник спор на почве личной неприязни, в результате которого участники начали стрелять из травматического оружия по второй компании. Челябинский суд предъявил обвинения по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Отмечается, что пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Глава СК РФ поручил представить доклад и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области.

Ранее стало известно, что бывшие бойцы ЧВК Вагнера вступили в драку с применением оружия, в результате чего в город были введены ограничения.

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#челябинск
#вагнер
#драка
#стрельба
#ск рф
#уголовное дело
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МВД Турции уточнило число погибших в ДТП с автобусом
МВД Турции: в ДТП на юго-востоке страны погибли 10 человек, 39 пострадали
26 мая 2024, 22:55

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате ДТП в провинции Мерсин на юго-востоке Турции погибли десять человек, 39 получили ранения, сообщил глава МВД Али Ерликая.
Ранее СМИ, ссылаясь на местные власти, сообщали об 11 погибших и более 30 пострадавших.

Авария произошла на автостраде в районе Ениче Махаллеси округа Тарсус, когда пассажирский автобус, следовавший из Диярбакыра в Стамбул, столкнулся с двумя легковыми автомобилями и грузовиком.

«По предварительным данным, к сожалению, погибли 10 человек, 39 ранены. Мои соболезнования нашему народу», — написал Ерликая в соцсети Х.
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