Маленький мальчик захлебнулся в пруду на глазах у матери

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В Санкт-Петербурге четырёхлетний мальчик упал в водоём и захлебнулся. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Сообщается, что все произошло в садовом некоммерческом товариществе «Озерное». Ребенок гулял с мамой. Она отвела его к пожарному водоему. В какой-то момент девушка потеряла его из вида, а спустя несколько минут обнаружила его в воде. С мужем они отнесли ребёнка на станцию скорой помощи, но спасти его не получилось. Возбуждено два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности.
Ранее сообщалось, что мужчина намеренно переехал свою супругу машиной после ссоры в Подмосковье. Молодые люди заехали перекусить в придорожное кафе на трассе М1. На парковке у них произошла ссора. В результате 37-летний мужчина сел за руль автомобиля и со злости проехался по гражданской супруге. Медики зафиксировали у неё переломы рёбер, таза и ног, черепно-мозговую травму и сильный ушиб лёгкого.
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Дарья Осипова