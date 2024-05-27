Мужчина вспорол живот своей беременной жене серпом после ссоры из-за пола ребенка

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Мужчина, который напал на свою жену и вспорол ей живот серпом во время скандала, связанного с полом ребенка, приговорен к пожизненному заключению в Индии, сообщает News9Live.
Панн Лал и Анита из горда Бадаюн, Уттар-Прадеш, за 22 года супружеской жизни обзавелись пятью дочерьми. Мужчина хотел сына и обвинил свою жену в том, что она еще не родила мальчика. Это приводило к постоянным ссорам. В 2020 году Анита снова забеременела. Муж был уверен, что она снова родит девочку. Он угрожал ее семье, что, если ребенок не родится, он разведется и женится на другой. В сентябре того же года вновь произошел скандал. На этот раз Лал не ограничился угрозами. Он схватил Аниту и вспорол ей живот серпом, чтобы, что жена «беременна мальчиком».
Несмотря на серьезные повреждения желудка, кишечника и репродуктивных органов, женщине удалось сбежать из дома, где ее увидел брат, который работал в магазине по соседству. Заметив родственников своей жены, Лал быстро убежал. Брат отвез Аниту в больницу. Врачу удалось спасти ее, но ребенок не уцелел. Оказалось, что женщина была беременна именно мальчиком.
Лал был немедленно взят под стражу. В суде мужчина заявил, что Анита «поранилась сама» и написала против него ложные обвинения из-за имущественного спора с ее братьями. Суд отклонил эти заявление, приговорив Лала к пожизненному заключению.
Ранее сообщалось, что в Индии мужчина из штата Карнатака расправился с 16-летней невестой, когда ему запретили на ней жениться. Церемония венчания была прервана представителями власти и комиссии по защите прав детей, которые узнали, что невесте меньше 18 лет.
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Несмотря на серьезные повреждения желудка, кишечника и репродуктивных органов, женщине удалось сбежать из дома, где ее увидел брат, который работал в магазине по соседству. Заметив родственников своей жены, Лал быстро убежал. Брат отвез Аниту в больницу. Врачу удалось спасти ее, но ребенок не уцелел. Оказалось, что женщина была беременна именно мальчиком.
Лал был немедленно взят под стражу. В суде мужчина заявил, что Анита «поранилась сама» и написала против него ложные обвинения из-за имущественного спора с ее братьями. Суд отклонил эти заявление, приговорив Лала к пожизненному заключению.
Ранее сообщалось, что в Индии мужчина из штата Карнатака расправился с 16-летней невестой, когда ему запретили на ней жениться. Церемония венчания была прервана представителями власти и комиссии по защите прав детей, которые узнали, что невесте меньше 18 лет.
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Александр Климов