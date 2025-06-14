Маленький мальчик залил Вечный огонь водой в День России под Ярославлем
Маленький мальчик залил Вечный огонь водой в День России. Инцидент произошёл в Ярославской области, сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что 7-летний житель посёлка Семибратово подъехал на велосипеде к мемориалу. Сначала он стоял в странной позе, скрестив руки на груди. После подошёл к огню и вылил на него воду из ваз с цветами. Затем спокойно сел на велосипед и уехал.
Возмущённые жители написали заявление в полицию. Правоохранители уже ищут мальчика и его родителей для проведения воспитательной работы.
Также необходимо выяснить, случайна ли выбранная дата, или кто-то надоумил ребёнка совершить такой поступок именно в День России.
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