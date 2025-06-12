МЧС: Мать с отцом погибли при спасении тонущей дочери на реке Ашкадар в Башкирии

12 июня 2025, 22:30

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Мать с отцом погибли во время спасения своей тонущей дочери в башкирской реке Ашкадар в Стерлитамаке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Уточняется, что трагедия произошла в четверг, 12 июня.





