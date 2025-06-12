МЧС: Мать с отцом погибли при спасении тонущей дочери на реке Ашкадар в Башкирии
Мать с отцом погибли во время спасения своей тонущей дочери в башкирской реке Ашкадар в Стерлитамаке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Уточняется, что трагедия произошла в четверг, 12 июня.
«Мать вытолкнула дочь на сушу, но сама быстро ушла под воду. Мужчина бросился ей на помощь, но и сам пропал из виду под водой», — сказано в сообщении ведомства.Известно, что 12-летняя девочка выжила, ее 46-летняя мать мертва, тело женщины извлекли из воды. Спасатели продолжают поиски отца.
Ранее сообщалось, что выживший при крушении летевшего в Лондон из Индии самолета рассказал подробности произошедшего. О трагедии стало известно несколько часов назад. В сети публиковались кадры с места происшествия.