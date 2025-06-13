Актер из сериала «Великолепный век. Империя Кесем» травмировался в Москве
Популярный турецкий актер Эркан Колчак, участвоваший в международном арт-футболе, серьезно травмировался во время матча со сборной Грузии, который проходил на стадионе «Октябрь» в Москве.
В рамках этого события, где свои силы пробуют представители творческих профессий из разных государств — актеры, музыканты, ведущие и иные — турецкая сборная сражается с грузинской командой за выход в четвертьфинал.
Колчака случайно ударили мячом в ногу, сообщила газета «Московский комсомолец». После столкновения актер упал на газон и не смог сразу подняться. К нему быстро подбежали доктора, которые оказали первую медицинскую помощь.
Несмотря на происшествие, знаменитость принял мужественное решение вновь выйти на поле и закончить матч. Но после завершения игры Эркану посоветовали пройти более тщательное медицинское обследование для оценки состояния здоровья.
42-летний Эркан Колчак известен общественности благодаря своим ролям в сериале «Великолепный век. Империя Кесем» и в криминальной драме «Чукур».
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