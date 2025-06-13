Актер из сериала «Великолепный век. Империя Кесем» травмировался в Москве

13 июня 2025, 16:19

Турецкий актер Эркан Колчак получил травму в Москве

Эркан Колчак (Фото: Инстаграм* @erkankeka)

Популярный турецкий актер Эркан Колчак, участвоваший в международном арт-футболе, серьезно травмировался во время матча со сборной Грузии, который проходил на стадионе «Октябрь» в Москве.