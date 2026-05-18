Маленький зайчик выскочил на дорогу и нокаутировал самокатчика мощным прыжком

В Венгрии заяц прыгнул на лицо электросамокатчику и повалил его на дорогу

Фото: iStock/MriyaWildlife

В Венгрии заяц в прыжке сбил молодого человека на электросамокате. Об этом сообщает венгерский телеканал Tények.





Инцидент произошёл в городе Сазхаломбатта под Будапештом. Пострадавший Даниел Ковач рассказал, что спокойно двигался по дороге со скоростью 35 километров в час, когда случилось неожиданное. Маленький зайчик появился на обочине, а затем выскочил перед транспортным средством.



Мужчина даже не успел замедлить ход — ушастый, испугавшись, прыгнул прямо ему на лицо. Ковач потерял управление и упал на асфальт. Самокатчик получил незначительные ушибы и мелкие царапины, но без шлема и экипировки травмы были бы серьезнее. Что касается зайца, то он быстро убежал обратно в поле.



Член Охотничьей палаты Венгрии Аттила Фельдвари пояснил, что в состоянии стресса ушастые могут прыгать на высоту до пяти метров и развивать скорость до 70 километров в час. Заяц, вероятно, не сориентировался, откуда исходит угроза, поэтому прыгнул на движущийся объект.