Спасатели ищут малолетнюю девочку, пропавшую после опрокидывания лодки на реке Амур
В Хабаровском крае малолетняя девочка пропала на реке Амур после опрокидывания лодки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Согласно материалу, инцидент произошёл у села Богородского Ульчского района. Из-за сильного порывистого ветра весельная лодка перевернулась, и находившийся в ней 22-летний мужчина смог спастись — его вытащили рыбаки.
На борту судна также находилась несовершеннолетняя, которую до сих пор не обнаружили. Девочку продолжают активно искать. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции и ГИМС МЧС России.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Калужской области местный житель во время конфликта поджёг дом вместе с хозяином. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ.
