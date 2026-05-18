Юного болельщика раздавило футбольными воротами после матча отца
В Бразилии 11-летний мальчик погиб из-за падения футбольных ворот после матча отца
В Бразилии 11-летнего мальчика насмерть придавило футбольными воротами после матча его отца. Об этом сообщает издание Need To Know.
Трагедия произошла 9 мая в муниципалитете Сан-Жозе-да-Лапа. Бернардо Аморим Калисто Сантос пришёл посмотреть на игру отца Маурисио Калисто Гомеса, который выступает за любительскую команду «Колорадо». После матча взрослые собирали инвентарь, позволив детям остаться на поле.
Точной информации о том, что случилось в роковой момент, нет. Предполагается, что несовершеннолетний облокотился на стойку футбольных ворот или повис на них. Конструкция оказалась плохо закреплена — она рухнула и сильно ударила Бернардо по голове.
Когда отец подбежал к ребёнку, то увидел, что тот лежит на земле в крови. Маурисио немедленно отправился в ближайшую больницу. К сожалению, врачи не смогли ничем помочь из-за серьезности травмы. Позже футболист рассказал, что начал заниматься спортом ради сына, надеясь привить ему любовь к полезной физической активности и уберечь от плохой компании.
Мэрия Сан-Жозе-да-Лапа взяла расследование на особый контроль. Специалисты все еще выясняют, почему ворота не были закреплены должным образом.