Маленькую девочку покусали в детсаду Дагестана, пока воспитатель куда-то пропала

В одном из детских садов Дагестана полуторагодовалую девочку покусали прямо в группе, пока воспитатель на несколько минут оставила детей без присмотра. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.