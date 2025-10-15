Достижения.рф

Маленькую девочку покусали в детсаду Дагестана, пока воспитатель куда-то пропала

Фото: iStock/Sasiistock

В одном из детских садов Дагестана полуторагодовалую девочку покусали прямо в группе, пока воспитатель на несколько минут оставила детей без присмотра. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.



Малышка посещает садик «Теремок» в селе Новый Чиркей. Родители обнаружили на теле ребёнка следы от укусов, после чего мать сняла травмы на видео и распространила записи в местных чатах. В полицию мама обращаться не стала, однако сотрудники правоохранительных органов случайно наткнулись на видео в соцсетях и начали проверку.

Выяснилось, что ребёнка покусал другой малыш, находившийся в группе. Крики и плач детей никто не слышал, так как воспитатель оставила детей без присмотра. При этом записи с камер видеонаблюдения за тот день оказались утеряны. Кроме того, выяснилось, что девочка вообще не была в официальных списках детсада – ясельной группы там нет, а малышку приняли «по знакомству».

По словам местных жителей, воспитателя и няню уже уволили. В настоящее время в отношении них рассматривается возможность возбуждения уголовных дел по статье о неисполнении обязанностей и превышении должностных полномочий.

Расследование продолжается.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0