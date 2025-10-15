В Абакане возбудили дело против косметолога за работу без лицензии
В Абакане возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в незаконной медицинской деятельности. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по региону.
Как передает «Лента.ру», в январе этого года женщина арендовала кабинет в одном из салонов красоты города и без медицинского образования, лицензии и соответствующей квалификации оказывала гражданам косметологические услуги.
Во время одной из процедур — коррекции лица с использованием филлеров и мезонитей — у 52-летней клиентки возникли осложнения, которые привели к вреду здоровью средней степени тяжести. В кабинете подозреваемой следователи провели обыск, изъяли инъекционные препараты и другую медицинскую продукцию.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
