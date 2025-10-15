В Абакане возбудили дело против косметолога за работу без лицензии

15 октября 2025, 10:12

Фото: iStock/Vagengeym_Elena

В Абакане возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в незаконной медицинской деятельности. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по региону.