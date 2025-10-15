Достижения.рф

В Абакане возбудили дело против косметолога за работу без лицензии

Фото: iStock/Vagengeym_Elena

В Абакане возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в незаконной медицинской деятельности. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по региону.



Как передает «Лента.ру», в январе этого года женщина арендовала кабинет в одном из салонов красоты города и без медицинского образования, лицензии и соответствующей квалификации оказывала гражданам косметологические услуги.

Во время одной из процедур — коррекции лица с использованием филлеров и мезонитей — у 52-летней клиентки возникли осложнения, которые привели к вреду здоровью средней степени тяжести. В кабинете подозреваемой следователи провели обыск, изъяли инъекционные препараты и другую медицинскую продукцию.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Иван Мусатов

