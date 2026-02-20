В Москве пассажирка трамвая избила подростков, которые не уступили ей место
В Москве пассажирка трамвая устроила драку с подростками из-за того, что они не уступили ей место. Инцидент произошёл днём в трамвае № 6 у метро «Сходненская».
Как сообщает «Осторожно, новости», около 14:00 в переполненный вагон зашла женщина с дочерью-подростком и потребовала, чтобы 16-летние студентки подвинулись в конец салона. Девушки возвращались из Химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева и, как утверждают свидетели, не могли пройти дальше из-за толпы.
После словесной перепалки женщина начала хватать студенток за руки и волосы, а также пинать их ногами, обвиняя в том, что её якобы толкнули. Одна из пострадавших заявила, что ей вырвали прядь волос и причинили боль в ногах.
Подростки рассказали о случившемся родителям. Семья одной из девушек намерена обратиться в полицию.
Читайте также: