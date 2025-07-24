Малыш отравился опиоидами из-за ошибки матери

24 июля 2025, 10:23

Фото: IStock / oatawa

В Санкт-Петербурге месячный ребенок попал в больницу с тяжелым отравлением опиоидами. Причиной стала ошибка матери, которая перепутала лекарства, пишет Mash на Мойке.