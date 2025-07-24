Малыш отравился опиоидами из-за ошибки матери
В Санкт-Петербурге месячный ребенок попал в больницу с тяжелым отравлением опиоидами. Причиной стала ошибка матери, которая перепутала лекарства, пишет Mash на Мойке.
Женщина хотела облегчить колики у сына и планировала дать ему капсулу лактазара. Однако вместо этого она случайно дала ребенку таблетку лоперамида — лекарства от диареи, предназначенного для взрослых. В составе этого препарата содержится опиоид, оказывающий психоактивное действие.
После приема лекарства состояние грудничка резко ухудшилось. Его экстренно госпитализировали во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу.
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