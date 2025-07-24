ТАСС: экс-главу Тамбовской области Егорова задержали по делу о получении взятки

24 июля 2025, 10:15

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В отношении бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Об сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.