ТАСС: экс-главу Тамбовской области Егорова задержали по делу о получении взятки
В отношении бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Об сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам собеседника агентства, Егорова уже задержали. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. По нескольким адресам в Москве и Тамбове проводятся обыски. Согласно максимальной санкции вменяемой статьи, чиновнику может грозить до 15 лет лишения свободы.
Егоров занимал пост главы региона с 20 сентября 2022 по 4 ноября 2024 года.
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