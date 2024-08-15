«Мало платили»: как мигрант-садовник избавился от семьи, в которой работал, изнасиловал хозяйку и убил ребенка

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В Нижнем Новгороде жестокий убийца расправился сразу со всей семьей. Мужчина несколько лет работал при доме садовником, помогал с хозяйством. Однако в какой-то момент он решил, что ему мало платят. Тогда он поспешил избавиться от работодателей, не пожалев даже шестилетнего ребенка. Подробности убийства и истинные мотивы мигранта-убийцы – в материале «Радио 1».
Что известно об убитой семье
Семья Малаховых проживала в коттеджном поселке Кудьма. Соседи рассказали, что с убитыми лично знакомы не были, они жили в хорошим доме, огражденным высоким забором, ездили на престижных автомобилях. В дерене о Малаховых знали мало, однако в Нижнем Новгороде семейство было достаточно известным.
63-летний Анатолий на протяжении многих лет являлся руководителем Нижегородской дирекции связи РЖД, его дочь Елена владела сетью цветочных салонов.
Растения женщина выращивала на своем загородном участке. Для работы в большом саду Елене требовалась помощь. Так в доме появился 26-летний уроженец Узбекистана Шарофиддин.
Он помогал Малаховым приводить в порядок участок, осуществлял мелкие строительные работы. Проживал садовник в отдельной пристройке на территории двора.
Кем оказался мигрант-садовник
Соседи семейства позже расскажут, что прежде Шарофиддин работал в местной пекарне, затем поссорился с хозяином и уволился. Вскоре он устроился на работу к Малаховым. Они кормили его, доверяли, неплохо платили. Однако Шарофиддин часто высказывал намерения уехать на родину и желании завести там свою семью.
Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh
Убийство семьи под Нижним Новгородом
В день трагедии практически вся семья находилась дома. Отсутствовали только супруг Елены и их 13-летняя дочь, которая отправилась на занятия по конному спорту. Девочка задерживалась и решила предупредить об этом мать, однако последняя не отвечала на звонки. Не подняли трубку и бабушка с дедушкой. Тогда до семьи попытался дозвониться глава семейства.
Многочисленные звонки без ответа стали поводом для серьезного беспокойства и мужчина попросил соседа проведать родственников. Именно он первым обнаружил тела убитых. Прибывшие на место происшествия правоохранители установят: шестилетний ребенок был задушен, а остальные члены семьи жестоко зарезаны. 41-летнюю женщину мигрант перед убийством изнасиловал.
Фото: istockphoto/blinow61
Задержание мигранта и его мотивы
После расправы над семейством мигрант вскрыл сейф, завладел имеющимися там драгоценностями и миллионом рублей. Спустя час Шарофиддин был задержан на трассе во Владимирской области. На допросах уроженец Узбекистана сообщил, что Малаховы мало ему платили, что подвигло его на совершение преступления.
«Они мне мало платили. Я хотел уехать, а они забрали у меня паспорт», – заявил Шарофиддин.
Детали убийства он приводить отказался, сославшись на состояние аффекта. В конце апреля 2022 года Амирова приговорили к пожизненному заключению.
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