Малолетние вандалы снесли 150-килограммовый гранитный шар в Долгопрудном

26 сентября 2025, 18:53

Фото: iStock/Elena Perova

Вечером 25 сентября в Центральном парке Победы четверо подростков устроили акт вандализма, сбросив с постамента гранитный шар весом около 150 килограммов. Об этом сообщили очевидцы происшествия, передаёт РИАМО.