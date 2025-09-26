Достижения.рф

Малолетние вандалы снесли 150-килограммовый гранитный шар в Долгопрудном

Фото: iStock/Elena Perova

Вечером 25 сентября в Центральном парке Победы четверо подростков устроили акт вандализма, сбросив с постамента гранитный шар весом около 150 килограммов. Об этом сообщили очевидцы происшествия, передаёт РИАМО.



Инцидент произошёл около 22:00 в Долгопрудном. Молодые люди, по предварительным данным, решили «проверить законы физики» и совместными усилиями столкнули декоративный элемент монумента, после чего спокойно покинули место происшествия.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности нарушителей. В отношении малолетних вандалов, как отмечают в администрации города, могут возбудить дело по статье о повреждении объектов благоустройства или памятников.

В социальных сетях жители города возмущены произошедшим и требуют наказания для виновных. Восстановительные работы на месте уже начались.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 1