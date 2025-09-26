В Москве студенты слили интимные фото одногруппницы из-за отказа травить других
В Москве над студенткой начали издеваться одногруппники после того, как она отказалась травить других учащихся. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
17-летняя девушка из Крыма поступила в столичный колледж. Другие студенты добавили ее в чат, где постоянно поднимали тему нацизма и оскорбляли людей по национальному признаку. После того, как первокурсница осудила их действия, одногруппники якобы с помощью ботов нашли ее личные данные, включая интимные фотографии, и стали распространять их в соцсетях.
Пострадавшая попросила куратора помочь ей, но буллинг продолжился. Затем директор вызвал девушку и заявил, что ему показали распространяемые снимки. После этого он якобы пригрозил ей обращением в ФСБ. Учащаяся обратилась в министерство просвещения, чтобы остановить травлю.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьники зверски избили одноклассника.
