Пассажир спрятался в женском туалете аэропорта и напал на полицейских

26 сентября 2025, 17:24

Cronica Balear: неадеквата задержали в женском туалете аэропорта в Испании

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Пассажир спрятался в женском туалете и напал на полицейских в аэропорту Испании. Об этом сообщает издание Cronica Balear.