Пассажир спрятался в женском туалете аэропорта и напал на полицейских
Пассажир спрятался в женском туалете и напал на полицейских в аэропорту Испании. Об этом сообщает издание Cronica Balear.
Инцидент произошёл 23 сентября в аэропорту Пальмы.
Сотрудники пограничной службы получили сообщение о возбуждённом 36-летнем пассажире, запершемся в женском туалете. Прибыв на место, полицейские заподозрили, что мужчина находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Их неоднократные просьбы покинуть кабинку остались без ответа.
Представители авиакомпании сообщили дебоширу, что его снимут с рейса из-за невменяемого поведения. После этого мужчина резко вышел из туалета и напал с кулаками на полицейских и других пассажиров. В результате его задержали и арестовали.
