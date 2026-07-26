Настоятель Флорищенского монастыря погиб при ДТП в Нижегородской области

26 июля 2026, 15:31

Фото: istockphoto/nathamag11

В субботу, 25 июля, на трассе «Центральный — Фролищи» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Жертвой аварии стал исполняющий обязанности игумена Свято-Успенской Флорищенской пустыни иеромонах Тихон.





По информации из открытых источников, отечественный внедорожник, за рулем которого находился священнослужитель, съехал в кювет и совершил наезд на дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте. Информацию о гибели иеромонаха подтвердили в группе «Благовещенское благочиние Выксунская Епархия» в социальной сети «ВКонтакте».



