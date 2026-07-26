Настоятель Флорищенского монастыря погиб при ДТП в Нижегородской области
В субботу, 25 июля, на трассе «Центральный — Фролищи» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Жертвой аварии стал исполняющий обязанности игумена Свято-Успенской Флорищенской пустыни иеромонах Тихон.
По информации из открытых источников, отечественный внедорожник, за рулем которого находился священнослужитель, съехал в кювет и совершил наезд на дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте. Информацию о гибели иеромонаха подтвердили в группе «Благовещенское благочиние Выксунская Епархия» в социальной сети «ВКонтакте».
«Духовенство и прихожане Благовещенского благочиния выражают глубокие и искренние соболезнования братии обители, а также родным и близким почившего», — говорится в официальном обращении.В завершение поста авторы сообщения призвали верующих молиться о упокоении души погибшего. Другой информации не приводится.