Подросток погиб, двое молодых людей пострадали в ДТП на Ставрополье

25 июля 2026, 02:30

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Буденновске произошло смертельное ДТП. В аварии погиб подросток, еще двое молодых людей пострадали. Об этом сообщили этой ночью в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».