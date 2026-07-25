Подросток погиб, двое молодых людей пострадали в ДТП на Ставрополье
В Буденновске произошло смертельное ДТП. В аварии погиб подросток, еще двое молодых людей пострадали. Об этом сообщили этой ночью в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».
Трагедия случилась поздно вечером 24 июля. Предварительно, Nissan, за рулем которого сидел 19-летний местный житель, при обгоне столкнулся с автомобилем BMW, после чего оба водителя потеряли управление и съехали на обочину. Nissan опрокинулся, а BMW наехал на бетонную тумбу.
Парень, который пытался совершить обгон, имеет стаж вождения всего один год, но за это время 44 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В салоне его авто в момент инцидента сидел подросток — он скончался до приезда скорой.
Водители Nissan и BMW выжили, однако получили различные травмы. Их доставили в больницу города Буденновска. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося уточняются.
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