Шесть человек сгорели при ДТП в Татарстане: новые детали

26 июля 2026, 12:16

В Татарстане сгорел Chevrolet с людьми

Фото: istockphoto/GummyBone

В Татарстане произошло смертельное ДТП: автомобиль Chevrolet на большой скорости врезался в дерево и загорелся. Трагедия случилась 24 июля, сообщили в оперативных службах.