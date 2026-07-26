Шесть человек сгорели при ДТП в Татарстане: новые детали
В Татарстане произошло смертельное ДТП: автомобиль Chevrolet на большой скорости врезался в дерево и загорелся. Трагедия случилась 24 июля, сообщили в оперативных службах.
По данным Telegram-каналов, машина полностью выгорела. В салоне находились семь человек. Пламя охватило авто за считанные секунды, прибывшие на место спасатели потушили пожар, однако восстановлению автомобиль уже не подлежит.
В результате аварии шестеро получили травмы, несовместимые с жизнью. Единственный выживший — подросток Алан. С ожогами 30% тела пациента госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Подросток находится в шоке и пока не может рассказать подробности случившегося, а также назвать имя водителя, который был за рулем.
По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Ход расследования контролирует прокуратура.
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