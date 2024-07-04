Малолетних мигрантов, жестоко избивших девочку в Нижнем Тагиле, не накажут

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Дети мигрантов из Азербайджана, которые жестоко избили девочку в Нижнем Тагиле, не будут привлечены к ответственности. Правоохранительные органы не нашли в их действиях состава преступления.
Уголовное дело в отношении несовершеннолетних Рашида и Камала прекращено.
Инцидент произошёл с несовершеннолетней девочкой, которая подверглась нападению со стороны агрессивных подростков. Они били её ногами по животу и голове. В результате девочка была госпитализирована.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». Однако медицинская экспертиза не выявила у ребёнка каких-либо последствий для здоровья.
В результате единственным последствием для нападавших станет расследование дела о хулиганстве в отношении матери малолетних мигрантов. Она сама стала зачинщицей конфликта и участвовала в нём. Агрессоры жестоко избили девочку, но теперь они могут избежать серьёзного наказания.
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«В возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием состава преступления», — сообщили в Следственном комитете.
Инцидент произошёл с несовершеннолетней девочкой, которая подверглась нападению со стороны агрессивных подростков. Они били её ногами по животу и голове. В результате девочка была госпитализирована.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». Однако медицинская экспертиза не выявила у ребёнка каких-либо последствий для здоровья.
В результате единственным последствием для нападавших станет расследование дела о хулиганстве в отношении матери малолетних мигрантов. Она сама стала зачинщицей конфликта и участвовала в нём. Агрессоры жестоко избили девочку, но теперь они могут избежать серьёзного наказания.
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Мира Полтева