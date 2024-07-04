Показавшая синяки россиянка оправдала мужа-депутата из Якутска

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Жена депутата городской думы Якутска Кирилла Соболева Татьяна неделю назад опубликовала в социальных сетях снимки синяков и обвинила мужа в домашнем насилии. Теперь же она списала конфликт на «сложный этап» и оправдала своего супруга.
По её словам, оба они с Кириллом сейчас «перегорели»: у неё с февраля начались проблемы в бизнесе, одолели долги, а муж занимается неблагодарным делом — служит городу, где 50-80% населения это «настоящие дьяволы», передаёт сетевое издание SakhaDay. Если неделю назад Татьяна заявляла, что они с Кириллом решили развестись, то теперь она говорит, что любит и ценит семью, так что о расставании, судя по всему, речи уже не идёт.
Таким образом, используя выражения самой Татьяны, «жесткий абьюз» и «пинки с ноги» плавно превратились в «кризис» и «сложный этап». Сам Соболев никак не комментирует происходящее, отделываясь общими фразами.
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«Мои сториз выглядели так, будто мой муж тиран и бьет меня дома. Но это вовсе не так», — пишет недавняя жертва избиения.
Таким образом, используя выражения самой Татьяны, «жесткий абьюз» и «пинки с ноги» плавно превратились в «кризис» и «сложный этап». Сам Соболев никак не комментирует происходящее, отделываясь общими фразами.
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Александр Бойцов