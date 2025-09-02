Малолетний мигрант пригрозил сломать лицо пенсионерке в российском городе

02 сентября 2025, 12:20

Малолетний мигрант пригрозил пенсионерке избиением «в честь 1 Сентября» в Тюмени

Фото: istockphoto/Dzurag

Подросток из Тюмени опубликовал в сети ролик, в котором угрожает избить пожилую женщину в преддверии 1 сентября, сообщают Telegram-каналы.