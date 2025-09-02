Достижения.рф

Малолетний мигрант пригрозил сломать лицо пенсионерке в российском городе

Малолетний мигрант пригрозил пенсионерке избиением «в честь 1 Сентября» в Тюмени
Фото: istockphoto/Dzurag

Подросток из Тюмени опубликовал в сети ролик, в котором угрожает избить пожилую женщину в преддверии 1 сентября, сообщают Telegram-каналы.



В видео несовершеннолетний, по данным источника — молодой азербайджанец, говорит: «На хату ко мне сядем, потом […] кому-нибудь сломаем, вот этой бабушке».

Авторы публикации указывают, что подросток вместо учёбы и учебников хвастается насилием перед камерой и утверждают, что ему место не в TikTok, а на учёте у правоохранительных органов. Информация о том, ведётся ли поиск юного автора ролика или начата ли проверка, пока не подтверждена.

Ранее в Калининградской области прокуратура начала проверку после сообщений о конфликте между подростками: в городе Гусев на стадионе произошла драка, в результате которой одна из участниц получила ушибы и другие травмы.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0