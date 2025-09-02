Малолетний мигрант пригрозил сломать лицо пенсионерке в российском городе
Подросток из Тюмени опубликовал в сети ролик, в котором угрожает избить пожилую женщину в преддверии 1 сентября, сообщают Telegram-каналы.
В видео несовершеннолетний, по данным источника — молодой азербайджанец, говорит: «На хату ко мне сядем, потом […] кому-нибудь сломаем, вот этой бабушке».
Авторы публикации указывают, что подросток вместо учёбы и учебников хвастается насилием перед камерой и утверждают, что ему место не в TikTok, а на учёте у правоохранительных органов. Информация о том, ведётся ли поиск юного автора ролика или начата ли проверка, пока не подтверждена.
Ранее в Калининградской области прокуратура начала проверку после сообщений о конфликте между подростками: в городе Гусев на стадионе произошла драка, в результате которой одна из участниц получила ушибы и другие травмы.
