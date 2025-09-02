В Санкт-Петербурге пьяный парень утонул, упав с катера в канале Грибоедова
В Санкт-Петербурге во время речной прогулки, предположительно, погиб молодой человек. Об этом 2 сентября сообщил телеграм-канал «112».
Известно, что трагедия произошла в ночные часы. Компания их трех человек каталась на катере по каналу Грибоедова. В какой-то момент парень, находившийся на борту, не удержался и упал в воду. Его подруга нырнула вслед за ним, чтобы спасти, но ее сил не хватило.
Телеграм-канал также опубликовал видео, на котором девушка подходит к мужчине за кадром, плачет и говорит, что ее друг «по-любому утонул».
Отмечается, что все находились в состоянии алкогольного опьянения. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
