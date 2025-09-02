SHOT: Москвичку завалило камнями на Эльбрусе

02 сентября 2025, 12:11

Фото: istockphoto/Shaiith

На Эльбрусе в районе скал Пастухова (около 4 600 м) под камнепадом пострадала 35‑летняя москвичка, которая без разрешения поднималась на гору вместе с друзьями. Женщина получила различные травмы, на место выехали спасатели, сообщает Telegram‑канал Shot.