SHOT: Москвичку завалило камнями на Эльбрусе
На Эльбрусе в районе скал Пастухова (около 4 600 м) под камнепадом пострадала 35‑летняя москвичка, которая без разрешения поднималась на гору вместе с друзьями. Женщина получила различные травмы, на место выехали спасатели, сообщает Telegram‑канал Shot.
По сведениям обозревателей, пострадавшая была в незарегистрированной группе из восьми человек.
Ранее в Кабардино‑Балкарии под камнями оказалась группа из трёх альпинистов — в результате погиб экс‑президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев. По данным Shot, группа вышла на маршрут 25 августа и уже 27‑го попала под камнепад.
Ранее ведущая Виктория Боня заявляла, что запустит беспилотник к месту, где находится альпинистка Наталья Наговицина.
