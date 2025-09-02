Достижения.рф

SHOT: Москвичку завалило камнями на Эльбрусе

Фото: istockphoto/Shaiith

На Эльбрусе в районе скал Пастухова (около 4 600 м) под камнепадом пострадала 35‑летняя москвичка, которая без разрешения поднималась на гору вместе с друзьями. Женщина получила различные травмы, на место выехали спасатели, сообщает Telegram‑канал Shot.



По сведениям обозревателей, пострадавшая была в незарегистрированной группе из восьми человек.

Ранее в Кабардино‑Балкарии под камнями оказалась группа из трёх альпинистов — в результате погиб экс‑президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев. По данным Shot, группа вышла на маршрут 25 августа и уже 27‑го попала под камнепад.

Ранее ведущая Виктория Боня заявляла, что запустит беспилотник к месту, где находится альпинистка Наталья Наговицина.

Никита Кротов

