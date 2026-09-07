Малолетняя дочь приняла роды у россиянки в машине из-за пробок на дороге

07 сентября 2026, 18:37

Россиянка родила в машине по пути в Баку при помощи дочери

Фото: Istock/stevanovicigor

В Баку по пути в клинику 37-летняя россиянка родила прямо в автомобиле при помощи малолетней дочери. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.