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Малолетняя дочь приняла роды у россиянки в машине из-за пробок на дороге

Россиянка родила в машине по пути в Баку при помощи дочери
Фото: Istock/stevanovicigor

В Баку по пути в клинику 37-летняя россиянка родила прямо в автомобиле при помощи малолетней дочери. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.



Женщина несколько дней испытывала сильные схватки, на четвёртые сутки они резко усилились, и она поняла, что ждать скорую помощь невозможно.

Роженица отправилась в больницу вместе с сестрой и дочерью. Время поджимало, на улице шёл дождь, а на дорогах образовались пробки. Семье помогли полицейские — они расчистили путь к медицинскому учреждению. Но доехать вовремя не удалось: через несколько минут у россиянки отошли воды.

Врачи консультировали родственников по телефону, а малолетняя дочь взяла на себя активную роль: она подложила портфель под голову матери, разложила пелёнки, поддерживала её и помогала принимать роды. Ребёнок появился на свет в машине всего за 10 минут. К клинике семья прибыла уже втроём — никаких осложнений не возникло.

Ольга Щелокова

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