Мама 12-летней фигуристки Антоновой заявила о домогательствах тренера

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Мама юной фигуристки Дарьи Антоновой, 12-летней спортсменки, заявила о серьезных обвинениях в адрес ее тренера Константина Медовикова. В интервью РИА Новости Татьяна Антонова рассказала, что тренер неоднократно домогался ее дочери во время тренировок, включая случаи ненадлежащего поведения, такие как прикосновения и поцелуи.
Ключевой инцидент произошел на всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры», которые проходили с 24 по 26 января 2025 года. После того как Дарья заняла второе место среди фигуристок первого спортивного разряда, тренер в зоне объявления оценок прижал девочку к себе и дважды коснулся области груди. Этот момент был запечатлен в официальной трансляции соревнований.
Татьяна Антонова сообщила, что ее дочь рассказала о домогательствах только спустя некоторое время, после чего она немедленно перевела Дарью к другому тренеру. В апреле Татьяна написала письмо в Федерацию фигурного катания на коньках Новосибирской области, в котором указала на случаи грубого обращения и домогательства со стороны Медовикова.
После обращения Татьяны тренер прекратил работу в школе, но остался в президиуме региональной федерации. Вскоре после этого Медовиков подал обращение с требованием вернуть Дарью в его группу, угрожая запретом на участие в соревнованиях под эгидой федерации.
В ответ на эти события Татьяна Антонова приняла решение обратиться в правоохранительные органы для дальнейшего расследования ситуации.
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Татьяна Антонова сообщила, что ее дочь рассказала о домогательствах только спустя некоторое время, после чего она немедленно перевела Дарью к другому тренеру. В апреле Татьяна написала письмо в Федерацию фигурного катания на коньках Новосибирской области, в котором указала на случаи грубого обращения и домогательства со стороны Медовикова.
После обращения Татьяны тренер прекратил работу в школе, но остался в президиуме региональной федерации. Вскоре после этого Медовиков подал обращение с требованием вернуть Дарью в его группу, угрожая запретом на участие в соревнованиях под эгидой федерации.
В ответ на эти события Татьяна Антонова приняла решение обратиться в правоохранительные органы для дальнейшего расследования ситуации.
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