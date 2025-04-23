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Мама 12-летней фигуристки Антоновой заявила о домогательствах тренера

Фото: iStock/vkovalcik

Фото: iStock/vkovalcik

Мама юной фигуристки Дарьи Антоновой, 12-летней спортсменки, заявила о серьезных обвинениях в адрес ее тренера Константина Медовикова. В интервью РИА Новости Татьяна Антонова рассказала, что тренер неоднократно домогался ее дочери во время тренировок, включая случаи ненадлежащего поведения, такие как прикосновения и поцелуи.
Ключевой инцидент произошел на всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры», которые проходили с 24 по 26 января 2025 года. После того как Дарья заняла второе место среди фигуристок первого спортивного разряда, тренер в зоне объявления оценок прижал девочку к себе и дважды коснулся области груди. Этот момент был запечатлен в официальной трансляции соревнований.

Татьяна Антонова сообщила, что ее дочь рассказала о домогательствах только спустя некоторое время, после чего она немедленно перевела Дарью к другому тренеру. В апреле Татьяна написала письмо в Федерацию фигурного катания на коньках Новосибирской области, в котором указала на случаи грубого обращения и домогательства со стороны Медовикова.

После обращения Татьяны тренер прекратил работу в школе, но остался в президиуме региональной федерации. Вскоре после этого Медовиков подал обращение с требованием вернуть Дарью в его группу, угрожая запретом на участие в соревнованиях под эгидой федерации.

В ответ на эти события Татьяна Антонова приняла решение обратиться в правоохранительные органы для дальнейшего расследования ситуации.

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#тренер
#обращения
#инцидент
Валерию Шляфману вынесли приговор за убийство певца Игоря Талькова
Валерия Шляфмана заочно осудили на 13 лет за убийство Игоря Талькова
23 апреля 2025, 11:25

Фото: iStock/Zolnierek

Концертного директора Игоря Талькова Владимира Шляфмана заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве артиста в 1991 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее следствием было установлено, что между Шляфманом и представителем певицы Азизы Игорем Малаховым произошёл конфликт за кулисами дворца «Юбилейный». При попытке застрелить Малахова Шляфман случайно нанёс смертельное ранение Талькову.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга постановил признать Шляфмана виновным в убийстве Игоря Талькова и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Космонавт Александр Полещук пострадал в автоаварии в Москве
23 апреля 2025, 10:25

Александр Полещук (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Космонавт, Герой Российской Федерации Александр Полещук пострадал в ДТП, которое произошло на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта, сообщает газета «Известия».
Уточняется, что космонавт пострадал в результате столкновения автомобиля марки Mersedes и такси.

Ранее сообщалось, что на трассе М-11 «Нева» столкнулись два грузовика и легковое авто, произошёл пожар.

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#космонавт
#авто
#дтп
#авария
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В российском городе школьника толпой избили в подъезде дома
В Братске школьника толпой избили в подъезде дома
23 апреля 2025, 10:15

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Братске Иркутской области произошел шокирующий инцидент. В подъезде одного из жилых домов толпа подростков жестоко избила мальчика, предположительно, за нелестные слова о сестре одного из своих одноклассников. Об этом сообщил Telegram-канал «‎Babr Mash».
Инцидент закончился тем, что подростка скинули с лестницы. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело.

Полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств данного происшествия.

Ранее стало известно, что мужчина с ножом напал на полицейских в подмосковной деревне Шеметово. Однако оперативные действия правоохранителей не заставили себя долго ждать: преступника задержали.

До этого в Дербенте мужчина переехал полицейского и выстрелил в него. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#школьник
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Мужчина с ножом напал на полицейских в подмосковной деревне Шеметово
23 апреля 2025, 08:31

Фото: iStock/Dzurag

В подмосковной деревне Шеметово произошел тревожный инцидент. Вечером, во время планового обхода, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков столкнулись с подозрительным мужчиной, который привлек внимание своим нервным поведением. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».
Когда полицейские попросили 37-летнего жителя Тульской области предъявить документы, он неожиданно выхватил нож и, нанеся несколько ударов, ранил одного из сотрудников. Воспользовавшись моментом, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Однако оперативные действия правоохранителей не заставили себя долго ждать: преступника вскоре задержали. На данный момент он проходит допрос, а пострадавший полицейский был госпитализирован. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

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В Дербенте мужчина переехал полицейского и выстрелил в него
23 апреля 2025, 01:33

Фото: iStock/Shutter2U

В Дербенте правоохранители попытались остановить водителя, но тот переехал полицейского, а после открыл огонь по сотрудникам. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на дагестанское МВД.
Полицейские начали отстреливаться, применив табельное оружие.

«От полученных ранений злоумышленник скончался. В его автомобиле был обнаружен пистолет», — говорится в сообщении.

Пострадавший правоохранитель госпитализирован в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.

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