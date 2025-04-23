В российском городе школьника толпой избили в подъезде дома

В Братске Иркутской области произошел шокирующий инцидент. В подъезде одного из жилых домов толпа подростков жестоко избила мальчика, предположительно, за нелестные слова о сестре одного из своих одноклассников. Об этом сообщил Telegram-канал «‎Babr Mash».