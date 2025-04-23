В российском городе школьника толпой избили в подъезде дома

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В Братске Иркутской области произошел шокирующий инцидент. В подъезде одного из жилых домов толпа подростков жестоко избила мальчика, предположительно, за нелестные слова о сестре одного из своих одноклассников. Об этом сообщил Telegram-канал «Babr Mash».
Инцидент закончился тем, что подростка скинули с лестницы. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело.
Полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств данного происшествия.
Ранее стало известно, что мужчина с ножом напал на полицейских в подмосковной деревне Шеметово. Однако оперативные действия правоохранителей не заставили себя долго ждать: преступника задержали.
До этого в Дербенте мужчина переехал полицейского и выстрелил в него. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств данного происшествия.
Ранее стало известно, что мужчина с ножом напал на полицейских в подмосковной деревне Шеметово. Однако оперативные действия правоохранителей не заставили себя долго ждать: преступника задержали.
До этого в Дербенте мужчина переехал полицейского и выстрелил в него. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова