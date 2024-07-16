Учительница забрала ученика к себе домой и пять месяцев занималась с ним сексом

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В Соединенных Штатах Америки арестовали учительницу, которая забрала к себе сбежавшего из дома ученика и 5 месяцев занималась с ним сексом. Об этом пишет газета Today's News Herald.
Расследование началось в середине февраля. Мальчик не вернулся домой. В июле у правоохранителей появились подозрения, что он может прятаться в доме у женщины.
За её домом было установлено наблюдение. Вскоре полиция увидела, как юноша выходит из задней двери. Сотрудники органов сразу задержали его. В доме учительницы были обнаружены приспособления для употребления наркотиков. Правоохранители отметили, что все это время она держала школьника у себя дома и занималась с ним сексом.
Сейчас женщина находится под стражей. Администрация школы объявила о её увольнении. Женщине предъявлены три обвинения по статье о сексуальном насилии над малолетним.
Ранее сообщалось, что на острове Самуи, Таиланд, местный житель изнасиловал украинскую туристку. Инцидент произошел на пляже рано утром. 32-летняя жертва сразу же обратилась в правоохранительные органы, насильника вычислили по камерам.
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За её домом было установлено наблюдение. Вскоре полиция увидела, как юноша выходит из задней двери. Сотрудники органов сразу задержали его. В доме учительницы были обнаружены приспособления для употребления наркотиков. Правоохранители отметили, что все это время она держала школьника у себя дома и занималась с ним сексом.
Сейчас женщина находится под стражей. Администрация школы объявила о её увольнении. Женщине предъявлены три обвинения по статье о сексуальном насилии над малолетним.
Ранее сообщалось, что на острове Самуи, Таиланд, местный житель изнасиловал украинскую туристку. Инцидент произошел на пляже рано утром. 32-летняя жертва сразу же обратилась в правоохранительные органы, насильника вычислили по камерам.
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Дарья Осипова