В Брянске первым на помощь расстрелянным ученикам прибежал учитель физкультуры

Фото: istockphoto/gorodenkoff
Когда восьмиклассница Алина начала стрельбу, Максим Кобарец вёл урок физкультуры двумя этажами ниже.
Baza пишет, что о нападении учителю рассказал ученик прибежавший с другого этажа. Кобарец тут же поднялся наверх и зашёл в кабинет биологии.
К тому времени Алина была уже мертва, а её жертва, 13-летняя Маша была в сознании. Кобарец попытался помочь школьнице— зажал рану тряпкой. Маша в этот момент уже ничего не говорила. Спасти школьницу не удалось — ранение оказалось тяжёлым. Девочка скончалась до приезда скорой.
Рядом с классом Кобарец обнаружил ещё и раненого мальчика. Он посадил его на скамейку и прижал ему рану. Затем пострадавшего передали врачам.
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К тому времени Алина была уже мертва, а её жертва, 13-летняя Маша была в сознании. Кобарец попытался помочь школьнице— зажал рану тряпкой. Маша в этот момент уже ничего не говорила. Спасти школьницу не удалось — ранение оказалось тяжёлым. Девочка скончалась до приезда скорой.
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Мария Фирсова