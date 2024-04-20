Мама убитого в Москве из-за замечания мужчины рассказала, что он хотел жениться

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Мама 24-летнего Кирилла Ковалёва, которого убили в Москве из-за парковки, рассказала, что этим летом сын и его девушка хотели жениться. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.
Она добавила, что через пару лет они планировали родить детей.
По словам Елены Ковалёвой, её сын профессионально занимался велоспортом и замещал детского тренера. Кирилл умел легко найти контакт с детьми.
Также у него было повышенное чувство справедливости, из-за которого, как считает его мать, он и пострадал.
Напомним, что в минувшую среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал свой автомобиль на тротуаре одного из дворов столичного района Люблино. Это сильно не понравилось 24-летнему местному жителю, который решил сделать водителю замечание. Тот, в свою очередь, напал на Кирилла, избил его и ударил ножом в живот. Мужчина скончался от полученных травм в больнице.
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По словам Елены Ковалёвой, её сын профессионально занимался велоспортом и замещал детского тренера. Кирилл умел легко найти контакт с детьми.
Также у него было повышенное чувство справедливости, из-за которого, как считает его мать, он и пострадал.
Напомним, что в минувшую среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал свой автомобиль на тротуаре одного из дворов столичного района Люблино. Это сильно не понравилось 24-летнему местному жителю, который решил сделать водителю замечание. Тот, в свою очередь, напал на Кирилла, избил его и ударил ножом в живот. Мужчина скончался от полученных травм в больнице.
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Анастасия Чинкова