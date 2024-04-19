Задержан подозреваемый в убийстве байкера в Москве

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Получилось найти и задержать Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве мотоциклиста на парковке в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Задержали его в Ростовской области. Скоро судом ему будет выбрана мера пресечения.
Напомним, что в Люблино парня убили из-за замечания о парковке. Молодой человек приехал в гости к своей подруге. Он заметил, что белая Тойота 22-летнего Шахина Аббасова припаркована в пешеходной зоне. Парень сделал замечание водителю, за что получил удар ножом в живот. Пострадавшего доставили в больницу. Однако позже он скончался. Мать убитого рассказала журналистам, что к смерти сына причастны два выходца из Азербайджана. Сообщалось, что во время обысков в квартире у Аббасова обнаружили более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. По некоторым данным, он мог быть хранителем криминального «общака».
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Дарья Осипова