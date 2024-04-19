Появилось видео допроса задержанного за убийство москвича мигранта

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В Ростовской области правоохранителями был задержан 21-летний уроженец Азербайджана, подозреваемый в убийстве на парковке в Москве. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео первого допроса подозреваемого в своем телеграм-канале.
Она рассказала, что вместе с гражданином Азербайджана были задержаны еще два человека, которые могут быть причастны к совершению преступления. В настоящее время всех лиц доставляют в Москву для выяснения обстоятельств.
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Анастасия Хохлова