Женщина обнаружила погрызенный «сюрприз» в пачке печенья на полках «Ленты»
Жительница столицы обратила внимание на повреждённые пачки печенья в одном из сетевых супермаркетов. По её словам, сотрудники магазина не отреагировали на замечание, и товар так и остался на витрине.
Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что инцидент произошёл в торговом зале «Гипер Ленты» на Бибиревской улице. Покупательница заметила на полке несколько пачек детского печенья со следами, которые она сочла погрызами крыс или мышей.
По её словам, она тут же указала на проблему работникам гипермаркета, однако те не предприняли никаких действий — испорченный товар не сняли с реализации. Теперь женщина планирует подать жалобу в Роспотребнадзор, чтобы проверить соблюдение санитарных норм в магазине.
Официальных комментариев от «Ленты» в настоящий момент не поступало.
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