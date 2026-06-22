Женщина обнаружила погрызенный «сюрприз» в пачке печенья на полках «Ленты»

22 июня 2026, 11:44

В гипермаркете на Бибиревской улице нашли упаковки печенья со следами проделок грызунов

Фото: iStock/Stockah

Жительница столицы обратила внимание на повреждённые пачки печенья в одном из сетевых супермаркетов. По её словам, сотрудники магазина не отреагировали на замечание, и товар так и остался на витрине.