Достижения.рф

Маркарян обратился к подписчикам после задержания: «Экстремисты пытаются опорочить мое имя»

Арсен Маркарян обратился к подписчикам с отрицанием своего обвинения
Арсен Маркарян (Фото: Telegram: t.me/arsenmarkariantgk)

Блогер Арсен Маркарян, задержанный по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, в котором отрицает вину и заявляет о «зависти экстремистов». Также было размещено смонтированное видео с призывом к подписчикам посетить слёт.



В Telegram-канале Арсена Маркаряна появилось обращение от его имени, в котором блогер отрицает все обвинения.

«Я не совершал никаких противозаконных действий. Экстремисты и враги родины пытаются опорочить мое имя из зависти», — говорится в сообщении.

Маркарян также утверждает, что всегда любил Россию и «омогал решать сложные социальные проблемы, благодаря чему ему благодарны десятки тысяч мужчин и женщин.

Вслед за текстовым обращением в канале было опубликовано смонтированное видео, где Маркарян из камеры приглашает подписчиков на слёт, не уточняя дату, но уверяя, что встреча состоится. Ранее, 22 августа, он уже публиковал видео с Красной площади с анонсом мероприятия в Москве.

Маркарян задержан 23 августа в Подмосковье при попытке уехать в Беларусь. По версии следствия, он разместил в интернете видео, содержащее оскорбление памяти защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). На допросе блогер вину не признал .

Читайте также:

Елизавета Теодорович

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0