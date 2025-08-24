Маркарян обратился к подписчикам после задержания: «Экстремисты пытаются опорочить мое имя»
Арсен Маркарян обратился к подписчикам с отрицанием своего обвинения
Блогер Арсен Маркарян, задержанный по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, в котором отрицает вину и заявляет о «зависти экстремистов». Также было размещено смонтированное видео с призывом к подписчикам посетить слёт.
В Telegram-канале Арсена Маркаряна появилось обращение от его имени, в котором блогер отрицает все обвинения.
«Я не совершал никаких противозаконных действий. Экстремисты и враги родины пытаются опорочить мое имя из зависти», — говорится в сообщении.
Маркарян также утверждает, что всегда любил Россию и «омогал решать сложные социальные проблемы, благодаря чему ему благодарны десятки тысяч мужчин и женщин.
Вслед за текстовым обращением в канале было опубликовано смонтированное видео, где Маркарян из камеры приглашает подписчиков на слёт, не уточняя дату, но уверяя, что встреча состоится. Ранее, 22 августа, он уже публиковал видео с Красной площади с анонсом мероприятия в Москве.
Маркарян задержан 23 августа в Подмосковье при попытке уехать в Беларусь. По версии следствия, он разместил в интернете видео, содержащее оскорбление памяти защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). На допросе блогер вину не признал .