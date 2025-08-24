Маркарян обратился к подписчикам после задержания: «Экстремисты пытаются опорочить мое имя»

24 августа 2025, 01:45

Арсен Маркарян обратился к подписчикам с отрицанием своего обвинения

Арсен Маркарян (Фото: Telegram: t.me/arsenmarkariantgk)

Блогер Арсен Маркарян, задержанный по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, в котором отрицает вину и заявляет о «зависти экстремистов». Также было размещено смонтированное видео с призывом к подписчикам посетить слёт.





В Telegram-канале Арсена Маркаряна появилось обращение от его имени, в котором блогер отрицает все обвинения.





«Я не совершал никаких противозаконных действий. Экстремисты и враги родины пытаются опорочить мое имя из зависти», — говорится в сообщении.