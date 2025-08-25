Следствие просит ареста оскорбившего защитников Отечества блогера
Следователи просят Таганский суд Москвы арестовать блогера Арсена Маркаряна, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, ходатайство уже поступило в суд. Маркаряна задержали при попытке выехать в Белоруссию: водитель — близкий друг блогера — вёз его и его гражданскую жену. Маркарян, по версии следствия, пытался скрыться в багажнике, прикрываясь сдутой надувной лодкой. Оперативники вышли на автомобиль и передали ориентировку патрулям; на Можайском шоссе у Кубинки его остановили и задержали инспекторы ДПС.
Ему предъявлено подозрение по статье 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества), возбуждено уголовное дело. Кроме того, Маркаряна проверяют на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти. Поводом для дела стало видео, опубликованное 25 февраля 2025 года, в котором он, утверждают в следствии, оскорбил память защитников Отечества.
На допросе блогер вину не признал.
