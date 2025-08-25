25 августа 2025, 17:24

Следствие просит ареста оскорбившего защитников Отечества блогера Маркаряна

Фото: istockphoto/Dzurag

Следователи просят Таганский суд Москвы арестовать блогера Арсена Маркаряна, сообщает РИА Новости.