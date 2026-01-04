Мандарин оказался в заднем проходе россиянина при праздновании Нового года
Жителю Башкирии потребовалась помощь врачей после того, как в его прямой кишке оказались мандарины. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
Случай произошел в Мелеузе. 32-летний мужчина отмечал Новый год с друзьями и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поместить в задний проход два мандарина. Один из них он смог достать сам, однако второй остался внутри.
Через некоторое время у мужчины появились боли, после чего он обратился за медицинской помощью. Как отмечается, объяснить мотив своего поступка он не смог.
Медики извлекли инородный предмет на месте, в квартире пациента, без операции. Врачи рекомендовали ему покой и посоветовали повторно обратиться при появлении кровотечения.
