Мандарин оказался в заднем проходе россиянина при праздновании Нового года

04 января 2026, 12:57

ОН: Башкирские врачи спасли мужчину с застрявшим в заднем проходе мандарином

Фото: istockphoto/Konstantin_Voronov

Жителю Башкирии потребовалась помощь врачей после того, как в его прямой кишке оказались мандарины. Об этом сообщает «Осторожно, новости».