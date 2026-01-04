Массовое ДТП в Ростовской области: подробности
Четыре человека погибли в Ростовской области в результате столкновения пяти легковых автомобилей и большегруза. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По предварительной информации, еще два человека получили травмы.
ДТП произошло на 1042-м километре трассы М-4 «Дон» в районе поселка Красный Колос (Аксайский район). На месте аварии движение транспорта затрудненное.
Как пишут СМИ, одной из возможных причин происшествия мог стать гололед. К устранению последствий привлекли 13 спасателей и четыре единицы техники.
