В России многодетная семья погибла из-за долга за электричество

В Бурятии многодетная семья погибла после отключения электричества из-за долгов
Фото: iStock/maxim4e4ek

В Бурятии многодетные родители и их младший ребенок погибли после того, как в их доме отключили электричество из-за долгов. Об этом пишет газета KP.RU.



По ее данным, все произошло в декабре прошлого года. Тогда термометры показывали 25-градусные морозы, и семья, пытаясь обогреться, поставила дизельный генератор в комнате с плохой вентиляцией.

В день трагедии в доме оставались 45-летние супруги и их четырехлетний сын. Причиной их смерти стало отравление угарным газом. Остальных детей — шестерых братьев и сестер — старший сын забрал к себе.

Следователи выяснили, что электроэнергия была единственным законным и безопасным способом обогрева дома. Ее отключение в условиях аномальных морозов угрожало жизни и здоровью всех девяти членов семьи. Должностному лицу местной энергоснабжающей компании уже предъявили обвинения.

Лидия Пономарева

