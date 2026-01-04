В России многодетная семья погибла из-за долга за электричество

04 января 2026, 12:10

В Бурятии многодетная семья погибла после отключения электричества из-за долгов

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Бурятии многодетные родители и их младший ребенок погибли после того, как в их доме отключили электричество из-за долгов. Об этом пишет газета KP.RU.