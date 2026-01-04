В России многодетная семья погибла из-за долга за электричество
В Бурятии многодетные родители и их младший ребенок погибли после того, как в их доме отключили электричество из-за долгов. Об этом пишет газета KP.RU.
По ее данным, все произошло в декабре прошлого года. Тогда термометры показывали 25-градусные морозы, и семья, пытаясь обогреться, поставила дизельный генератор в комнате с плохой вентиляцией.
В день трагедии в доме оставались 45-летние супруги и их четырехлетний сын. Причиной их смерти стало отравление угарным газом. Остальных детей — шестерых братьев и сестер — старший сын забрал к себе.
Следователи выяснили, что электроэнергия была единственным законным и безопасным способом обогрева дома. Ее отключение в условиях аномальных морозов угрожало жизни и здоровью всех девяти членов семьи. Должностному лицу местной энергоснабжающей компании уже предъявили обвинения.
