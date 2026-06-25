Мангал оставил восемь семей на улице
В британском городе Базилдон произошел серьезный пожар, в результате которого восемь семей остались без крова. По предварительным данным, возгорание возникло из-за неосторожного использования одноразового мангала. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел на улице. По словам очевидцев, хозяйка одного дома приготовила бургер на одноразовом мангале и занесла готовую еду в помещение.
Спустя несколько минут женщина услышала громкий треск и увидела, что загорелось дерево у забора. Она попыталась сбить пламя ведром воды, но огонь уже перекинулся на крышу. Из-за плотной застройки пламя быстро распространилось на соседние здания.
Для тушения пожара привлекли силы семи пожарно-спасательных станций. Несмотря на усилия спасателей, все восемь домов получили серьезные повреждения и были признаны непригодными для проживания.
Одна из пострадавших семей сообщила, что потеряла практически все имущество. Жителям разрешили ненадолго вернуться в дома, чтобы забрать уцелевшие вещи, однако конструкции зданий серьезно повредились, а крыши находятся под угрозой обрушения.
Местные власти временно разместили часть пострадавших в гостиницах. Многие семьи уже начали поиски нового жилья.
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