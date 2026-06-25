Мангал оставил восемь семей на улице

25 июня 2026, 14:38

Daily Mail: 8 британских семей остались на улице из-за одноразового мангала

Фото: istockphoto/SViktoria

В британском городе Базилдон произошел серьезный пожар, в результате которого восемь семей остались без крова. По предварительным данным, возгорание возникло из-за неосторожного использования одноразового мангала. Об этом сообщает Daily Mail.