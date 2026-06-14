Лесной пожар вспыхнул в США после крушения военного самолета
Рядом с озером Римрок в штате Вашингтон (США) упал и загорелся военный самолет, что привело к возникновению лесного пожара. Об этом сообщает телеканал KOMO News.
По имеющейся информации, пилот успел катапультироваться до падения воздушного судна. Его оперативно обнаружили и госпитализировали. Состояние лётчика в настоящий момент не уточняется.
В связи с происшествием местные правоохранительные органы приступили к эвакуации туристов, находящихся в окрестностях озера. Для обеспечения безопасности в районе падения борта перекрыли часть дорог, чтобы спасатели смогли оперативно ликвидировать возгорание.
Ранее в США произошла еще одна авиакатастрофа. Вертолет упал в аэропорту города Пемброк‑Пайнс после неудачной попытки подняться в воздух.
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