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Власти призвали жителей Лос-Анджелеса найти укрытие из-за крупного пожара

Фото: istockphoto/:Distortion Media

Власти Лос‑Анджелеса обратились к жителям и туристам с экстренным призывом немедленно найти укрытие в ближайшем безопасном месте из-за крупного пожара на складе замороженных продуктов в районе Бойл‑Хайтс. Об этом пишет ТАСС.



По информации телеканала KTLA 5, существует риск утечки аммиака. Эксперты предполагают, что здание, вероятно, полностью выгорит.

«Из-за сильного задымления был отдан приказ укрыться на месте», — говорится в заявлении пожарной службы.
В социальных сетях распространились кадры происшествия. На них видно, как поначалу небольшой огонь быстро перекинулся на крышу склада, после чего вспыхнул с новой силой. В воздух поднялся огромный столб чёрного дыма.

Загоревшийся склад принадлежит компании Lineage, которая является одним из мировых лидеров в сфере холодильного хранения и логистики продуктов питания. Объект в Бойл‑Хайтсе занимает площадь около 45,6 тысячи квадратных метров. Через склад проходят крупные партии мяса, морепродуктов, свежих фруктов и овощей, а также молочной продукции.
Александр Огарёв

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