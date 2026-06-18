Власти призвали жителей Лос-Анджелеса найти укрытие из-за крупного пожара
Власти Лос‑Анджелеса обратились к жителям и туристам с экстренным призывом немедленно найти укрытие в ближайшем безопасном месте из-за крупного пожара на складе замороженных продуктов в районе Бойл‑Хайтс. Об этом пишет ТАСС.
По информации телеканала KTLA 5, существует риск утечки аммиака. Эксперты предполагают, что здание, вероятно, полностью выгорит.
«Из-за сильного задымления был отдан приказ укрыться на месте», — говорится в заявлении пожарной службы.В социальных сетях распространились кадры происшествия. На них видно, как поначалу небольшой огонь быстро перекинулся на крышу склада, после чего вспыхнул с новой силой. В воздух поднялся огромный столб чёрного дыма.
Загоревшийся склад принадлежит компании Lineage, которая является одним из мировых лидеров в сфере холодильного хранения и логистики продуктов питания. Объект в Бойл‑Хайтсе занимает площадь около 45,6 тысячи квадратных метров. Через склад проходят крупные партии мяса, морепродуктов, свежих фруктов и овощей, а также молочной продукции.