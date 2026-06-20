Мощный пожар в Нью-Йорке оставил от 174-летней церкви лишь руины
В Нью-Йорке мощный пожар уничтожил историческую церковь, построенную 174 года назад. Об этом сообщает телеканал ABC.
Здание получило настолько серьёзные повреждения, что его придётся снести. При тушении огня пострадал один пожарный. Причины возгорания пока не установлены, расследование продолжается.
Церковь была внесена в Национальный реестр исторических мест в 1982 году, поэтому её утрата стала тяжёлым ударом для местного сообщества. Жители Нью-Йорка выразили глубокое сожаление по поводу потери важной части культурного наследия города.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Британии при столкновении двух пассажирских поездов пострадали почти сто человек, 11 из них находятся в тяжёлом состоянии. Авария произошла вчера вечером в районе Бедфорда на юге Англии. В настоящий момент известно об одной жертве — погиб машинист.
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